日本代表はＷ杯で過去２度、ＰＫ戦で敗退した。１０年南アフリカ大会決勝トーナメント（Ｔ）１回戦は０―０でＰＫ戦に入り、３―５でパラグアイに敗れて初の８強入りを逃した。３番手として失敗し、“悲劇の男”となったのがＤＦ駒野友一氏（４４）だ。駒野氏がスポーツ報知の取材に応じ、ＰＫ戦が持つ「怖さ」を振り返りながら「ＰＫは運ではない」と語った。前回カタール大会決勝Ｔ１回戦クロアチア戦で、涙をのんだＰＫ戦への