広島・名原典彦外野手が８日、活躍の証拠である「ナバタイム」の継続を誓った。５月２１日に支配下登録された４年目は、デビューから１４試合で７度のマルチ安打をマーク。新井監督から贈られた「気合と根性」をモットーに鮮烈な輝きを放っている。９日・西武戦（ベルーナＤ）からはビジター６連戦。「特に変わることはない。初球からどんどん行きながら、見逃す勇気も持ちながら。気合と根性でやっていきたい」と誓った。チー