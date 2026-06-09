ソフトバンク・大津が交流戦ＭＶＰを狙う。９日の阪神戦（みずほペイペイ）に先発予定。本拠地で投手練習に参加し「最悪でも７回２失点。試合をつくれれば」と最終調整した。今季は交流戦２試合に登板し、計１６回を投げて２勝、防御率０・００。投手で最後に最優秀選手賞に選ばれた２１年の山本由伸（現ドジャース）は、計２２回を投げて３勝、防御率１・２３だった。チャンスは十分にあるが「狙って取るものでもないので特に