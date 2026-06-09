阪神・才木が、異例の２日連続スライドで９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。登板予定だった７日の楽天戦（甲子園）に加え、数時間で当日券が完売したこの日の代替試合といずれも天候不良で中止となり「経験がない」という変則調整に。それでも、甲子園で汗を流した両リーグトップ７８奪三振のドクターＫは「どういう感覚になるか楽しみ」と胸を躍らせ、藤川監督も「才木で精いっぱい頑張る」と期待を寄せた。