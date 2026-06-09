ドラフト１位・中西が９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）から合流することが決まった。５月４日の阪神戦（バンテリンＤ）でプロ初勝利を飾ったが、立ち上がりに苦しむ傾向があり、４試合で防御率５・６４と低迷。５月１５日に抹消された。２軍では４試合に先発して２勝１敗、防御率１・２３。課題克服へ登板を重ねてきたが、１軍ではリリーフ起用が有力となる。７日に勝野が抹消され、同日の西武戦（バンテリンＤ）では、斎藤が延長１