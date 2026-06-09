オリックス・渡部遼人外野手（２６）が８日、下半身のコンディション不良から早期復帰を視野に入れた。５日に出場選手登録を抹消され、ファームでは回復を優先。外野の一角として欠かせなくなった男は、真っすぐな思いを口にした。「体の感じは悪くないので、交流戦明けには（１軍に）戻りたい気持ちが強いです」。プロ５年目の今季は走攻守で能力が開花し、ここまで４６試合に出場。中堅のレギュラーをつかみかけていた。１１