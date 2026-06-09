オリックス・九里亜蓮投手（３４）が８日、先発する９日のヤクルト戦（京セラＤ）へ「超絶投球」を誓った。自身が４敗目を喫した２日の巨人戦（東京Ｄ）から急失速し、チームは１分けを含む今季ワーストの５連敗中。「とにかく必死に、勝てるように投げていくだけ。何とか打破できるような投球ができればいい」と流れを激変させるつもりだ。この日は大阪・舞洲で投手練習に参加。「変に気負いすぎて自分の投球ができなければ、