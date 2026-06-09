右肩のコンディション不良によりファームで調整を行っていたトレイ・ウィンゲンター投手が９日・広島戦（ベルーナＤ）から１軍に合流する見込みであることが８日、分かった。西口監督が「上げると思うよ。状態次第だけど」と説明した。当面は役割を固定せず、様々な場面での登板を重ねる方針だ。昨季は勝利の方程式の一角として４９試合に登板し、１勝４敗３１ホールド、防御率１・７４の成績で中継ぎ陣をけん引した。来日２