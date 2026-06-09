スタジオジブリが企画制作する展覧会「白隠さんの禅」京都展が、2026年12月17日から2027年1月11日まで、京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催されることが決定した。【画像】宮崎駿監督＆鈴木敏夫氏の近影本展は、スタジオジブリ作品を通じて禅の世界に触れる『禅とジブリ』京都展の後期展として開催されるもの。江戸時代の臨済宗の禅僧・白隠慧鶴（はくいんえかく／1685年-1768年）の書画を中心に、映像を交えながらそ