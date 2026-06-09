「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。2021年に83歳で死去した細木数子さんの晩年について語った。かおりさんは「テレビに出なくなっても、ずっと活動は続けていました。個人鑑定ですとか、勉強会ですとか。そういったようなことはずっとやっていました」と明かし、「もう自分で80歳で引退するという