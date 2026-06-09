俳優・山田杏奈が、大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが発表された。山田は、箱根駅伝に思い入れゼロでありながら、「箱根駅伝」生中継を支えるアシスタントディレクター・戸山知香を演じる。【場面カット】若手AD！カメラを構える山田杏奈原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をか