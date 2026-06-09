アップルは、日本時間9日未明に開催された「WWDC 26」の基調講演において、「Apple Intelligence」と掛け合わせた「Siri AI」を発表した。 「AIのためのAI」ではなく、ユーザーの日常のニーズを中心に据え、パーソナルコンテキストと高度なプライバシー保護を両立させた、アップルならではのアプローチが前面に打ち出されている。 「Siri AI」の基盤となるApple Foundation mo