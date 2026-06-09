Appleが日本時間の2026年6月9日にWWDC26の基調講演を実施し、SiriとApple Intelligenceを統合した「Siri AI」を発表しました。このSiri AIについて、EU圏内では延期圏内ではiOS 27とiPadOS 27におけるSiri AIの提供を延期することが発表されました。デジタル市場法の影響により、EU域内ではiOS 27とiPadOS 27へのSiri AIの提供が延期されます - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/06/due-to-dma-siri-ai-delayed