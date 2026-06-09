２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが、メダリスト同士の仲良しショットをアップした。９日までに自身のインスタグラムを更新した菜那さんは、「『櫻井・有吉ＴＨＥ夜会』で草津でおてつたびをさせていただきました！ちゃっかりパシュートメンバーに混じって」と記し、オフショットをアップ。平昌五輪・北京五輪でともに団体追い抜きを組んだ妹の美帆さん、佐藤綾乃さんとともに満面の笑顔でリラックスし