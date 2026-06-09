「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）と、ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木数子さんを演じた女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演した。かおりさんは、ドラマの内容には「全く、関与させてくれないんですよ」と言いながらも、「さすがにね、細木数子感は出てほしいなと思ったんですよ