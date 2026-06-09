北海道月形町の刑務所で2026年6月8日、樹脂パレットが燃える火事がありました。8日午前10時ごろ、「建物内でパレットに火がついた」と刑務所の関係者から消防に通報がありました。受刑者2人が水をかけて消し止め、けが人はいませんでしたが、近くにあった樹脂パレットの一部が焼けました。警察によりますと、雪道などの悪路から車が脱出する際に使う「スノーヘルパー」を作る刑務作業中に、溶接で発生した火花が近くの