タレントのマツコ・デラックス（53）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演し、「最近、一番幸せだった」ことを明かした。「退院後の幸せ問題」とし、マツコは「最近、一番幸せだったのは、退院して一番最初に一口飲んだビールだもん」と語ったもの。共演のSUPER EIGHTの村上信五が「めっちゃええやん」と賛同すると、「マジやばかった！このまま私、死んでいいやって思った。その日しかその感動