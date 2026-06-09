その後、ドル円は１６０円台前半での推移が続いている。ドル高の動きは一服しているものの、１６０円を割り込むと押し目買いも見られ、介入警戒から上値に慎重ながらも１６０円台を固める動きが見られている。 米大手証券のストラテジストは、米国株が世界株をアウトパフォームしていることはドル高を支える要因になるものの、持続的なドル高には米国の金利優位拡大が不可欠との見方を示した。 市場では米国例外