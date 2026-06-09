NY株式8日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均50819.27（-47.51-0.09%） ナスダック26012.07（+302.64+1.18%） CME日経平均先物65900（大証終比：+2080+3.17%） 欧州株式8日終値 英FT100 10373.20（+5.15+0.05%） 独DAX 24616.22（-142.83-0.58%） 仏CAC40 8199.29（-18.95-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.158（+0.011） 10年債 4.552（+0.022） 30年債 5.022（