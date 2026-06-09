きょうのポンドドルは強いサポートとなっている１．３３ドルに接近する場面が見られたものの、ドル高が一服していることもあり、１．３３ドル台半ばでの推移となっている。一方、ポンド円も一時２１２円台まで下落する場面が見られたものの、２１３円台後半に戻す展開。 ポンドは英政治リスクと、英中銀が利上げに慎重姿勢を取る可能性があることから、アンダーパフォームする可能性があると米大手証券の