NY株式8日（NY時間14:28）（日本時間03:28） ダウ平均50911.94（+45.16+0.09%） ナスダック26033.18（+323.75+1.26%） CME日経平均先物65925（大証終比：+2105+3.21%） 欧州株式8日終値 英FT100 10373.20（+5.15+0.05%） 独DAX 24616.22（-142.83-0.58%） 仏CAC40 8199.29（-18.95-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.147（+0.000） 10年債 4.542（+0.012） 30年債 5.016（