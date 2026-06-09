マサチューセッツ州連邦地裁は、トランプ大統領が導入したＨ－１Ｂビザ申請に対する１０万ドルの手数料について違法と判断し、無効とする判決を下した。 この判断は、高度外国人労働者の採用に依存する米ＩＴ企業にとって追い風となる一方、移民抑制を進めるトランプ政権には打撃となる。 判決でソロキン判事は、「この政策は議会からの適切な権限委譲なしにＨ－１Ｂ申請へ課税するもので、無効とさ