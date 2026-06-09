NY株式8日（NY時間15:02）（日本時間04:02） ダウ平均50858.44（-8.34-0.02%） ナスダック25985.35（+275.92+1.07%） CME日経平均先物65920（大証終比：+2100+3.20%） 欧州株式8日終値 英FT100 10373.20（+5.15+0.05%） 独DAX 24616.22（-142.83-0.58%） 仏CAC40 8199.29（-18.95-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.153（+0.006） 10年債 4.548（+0.018） 30年債 5.023（+