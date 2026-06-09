ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１６０．２５円付近での推移となっている。１６０円を割り込むと押し目買いも見られ、介入警戒から上値に慎重ながらも１６０円台を固める展開。 週末にイスラエルとイランとの間でミサイル攻撃の応酬が発生していたが、イランが軍事作戦の終了を宣言したこともあり、ドル高の動きは一服していたものの、ドル円は下値での買い意欲が強い。 先週金曜日の米雇用統計はＦＲＢのタカ派姿勢