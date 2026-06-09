ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は、いよいよ最終日。12R優勝戦の中心となるのは岩瀬裕亮だ。枠良し、足良しの岩瀬がインから優位に進めるとみた。特に準優では伸び足がさらにアップして完全に節一モード。あとはスタートに集中していくだけだ。センター向きの足になっている山崎が強気に攻めて好位に付ける。高橋は地の利を生かしたい。池田は山崎に捲りを催促するか。＜1＞岩瀬裕亮足はめ