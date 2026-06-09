ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）が2日目を迎える。注目は12R「ぶるたんDR」だ。吉川は地の利を生かした的確な調整で気配上向き。地元エースが走りで魅了する。宮地の舟足もいい。上條は出足を整えて好位差し。菅はチルト3度でどこまで伸びるか。＜1＞吉川元浩朝より全体的に良くなっていた。この状態をキープして合わせていきたい。少しずつ分がいい感じ。回った後
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