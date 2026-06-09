J2磐田の26〜27年シーズンの新監督に、今季J1百年構想リーグを制した神戸でコーチを務める秋葉忠宏氏（50）の就任が決定的となったことが8日、分かった。関係者によると交渉は既に基本合意。来季は新体制でJ1復帰、そして名門復活への歩みを進めることになる。秋葉氏は昨季まで監督として清水を指揮。24年にはJ2優勝でチームをJ1昇格へ導き、翌25年は1部残留を果たした。今季は神戸のコーチに就き、J1百年構想リーグ制覇に貢献