冷凍庫に食品をストックしておくなら、まとめ買いもアリ。【業務スーパー】では、たっぷり大容量が嬉しい、いざという時に頼りになる「冷凍食品」が勢ぞろい。夕飯の献立に迷った時や、パパッと用意したい時に役立ってくれそうです。今回は最低でも500gは入っている、イチオシの冷凍食品をご紹介します。 アレンジ次第で飽きずに食べられるかも！？ 1袋500g入りの大容量で買える「冷凍揚げ出し豆腐」。出汁