これは筆者の知人Aの体験談です。Aは、4歳と2歳の息子二人を育てながら、フルタイム勤務をしているワーママです。子ども達には、まだまだ手助けが必要と思っていました。何しろ仕事と育児を両立していると、時間にも気持ちにも余裕がありません。親がやってしまった方が早い場面が多いものです。ですが、疲れ切ったある日のこと。思いがけない成長を目の当たりにしたのです──。 今日は、もう限界。少しだけソファでうたた