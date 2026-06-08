犬好きさんは今すぐ【3COINS（スリーコインズ）】へ！ 犬モチーフの可愛い「チャーム」が登場しており、その種類もさまざま。バッグに付ければ、アクセントにもなってくれそうです。今回はぬいぐるみのようなものからワッペンタイプのものまで、イチオシのチャームをご紹介します。 癒されそうなモフモフ感 もふもふとしたぬいぐるみのような見た目が可愛い、柴犬の「ドッグキーホルダ