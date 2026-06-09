Y2Kファッションの流行とともに注目されているミニT。おなかが見えそうで大人には難しいかも……と感じている人も多いのでは。そんなミニTだけど、着丈が短めなことで脚長効果が期待できたり、コンパクトなシルエットできれいめに着こなせたりと、大人女性にも嬉しい魅力があります。 今回は【GU（ジーユー）】と【ユニクロ】のミニTを比較して、それぞれの特徴や着こなしをご紹介します。 ハリ感素材で体のラインを