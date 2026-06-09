「Tシャツだときれいめに着こなせない」「カジュアルすぎてしっくりこない」そんな40・50代におすすめしたいのが、【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のサマーニット。Tシャツ感覚で気軽に着られながら、さりげない上品さを添えてくれるデザインが魅力です。デイリーからお出かけまで活躍しそうなので、ぜひチェックしてみて。 Tシャツ感覚で取り入れやすい上品トップス 【