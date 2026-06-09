右ふくらはぎの負傷で離脱中、反重力トレッドミルを使用した治療を継続ブラジル代表FWネイマールは、北中米ワールドカップ（W杯）に向けて右ふくらはぎの負傷からの復帰を目指している。現地時間6月7日、ブラジルサッカー連盟（CBF）はネイマールが回復プロセスの一環として検査を受け「順調な回復」を示していると明かした。ブラジルメディア「グローボ」が伝えている。ネイマールは5月に行われた所属クラブでの試合中に負傷