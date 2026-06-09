気象台は、9日午前4時25分に、レベル４土砂災害危険警報を十島村に発表しました。令和７年７月３日の地震で揺れの大きかった十島村と、令和８年５月２０日の地震で揺れの大きかった与論町では、土砂災害に関する警報等の発表基準について通常より引き下げた暫定基準で運用しています。【土砂災害警報（発表中）】■奄美市●レベル２土砂災害注意報■十島村●レベル４土砂災害危険警報【発表】■瀬戸内町●レベル２土砂災害注意報■