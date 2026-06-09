【4R】チャレンジの主役を務める吉田航は予選4Rを前受けからの突っ張り先行で同期の花田を寄せ付けなかった。番手スンナリの興呂木に差し切られたものの、充実した内容だった。「あれで逃げ切れれば一番いいが甘くはないですね」。来期は2班に昇班することが決まっている吉田航が準決もかっ飛ばす。この一戦、1番車の大中が突っ張る可能性十分。それでも吉田航が打鐘前にはアクションを起こしているだろう。吉田航マークは丸