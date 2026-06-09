元女子バレーボール選手の栗原恵さん（41）が8日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。番組MCの櫻井翔（44）に対し、長年抱き続けてきたという「苦い思い出」を明かした。「アイドル俳優軍」の一員として参戦した栗原さん。ゲーム中に「ある出演者に不満があるそうで…」とナレーションが入り、スタジオトークのVTRが公開された。VTR内で櫻井が「この中の人に言いたいことがあるという」と話