サッカーのFIFAワールドカップ2026の開幕を前に、超党派「サッカー外交推進議員連盟」に所属する国会議員らが8日、日本代表の対戦国にフットサルで挑んだ。東京・渋谷区の国立代々木競技場で開かれたフットサル大会には、議連のチームのほか、オランダ、チュニジア、スウェーデン、それぞれの在日大使館員らのチームが参加した。この3カ国は、いずれもワールドカップのグループリーグで日本代表が対戦する国。日本の議連チームは、