HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジェン チンウェン] 0 - 2 [ジャクリーン クリスチャン] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、ジェン チンウェンとジャクリーン クリスチャンが対戦した。 第1セットはジャクリーン クリスチャンが6-4で先取。第2セット