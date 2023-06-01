北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察は「最も重い責任を負うべき」として懲役２７年を求刑しました。内田被告への求刑は懲役２７年、これは殺人罪の２０年と監禁罪の７年をあわせた有期刑の上限となります。検察は「主犯であることは明らかで最も重い責任を負うべき」だと主張しています。これに対し弁護側は、「偶発的に起きた計画性のない犯行」で、「共犯者の