J2新潟の船越優蔵監督（48）が8日、新潟・聖籠町のアルビレッジで今季の総括会見に臨んだ。半年間の特別大会で全体7位に終わった「明治安田J2・J3百年構想リーグ」は、チームの土台をつくり、J1復帰を目指す来季につながることを強調し、得点力のアップを課題の一つに挙げた。オフを挟み、8月の開幕に向けてアップデートしていく。就任から勝利にこだわってきた船越監督らしく、優勝を狙ったリーグ戦で40チーム中7位の結果には