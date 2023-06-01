勝手にやってみました！MLBで話題となっている「TarpsOff（シャツ脱ぎ）」。脱いだ服を振り回しながら上半身裸で声援を送るスタイルに人々はなぜ熱狂するのか。MLB取材班で最年少の小林伊織記者（26）が2日（日本時間3日）にチェース・フィールドで行われたダイヤモンドバックス―ドジャース戦で体を張り、流行の秘密に迫った。そんなに熱中する気はなかった。だが、気付いた時には着ていた紺色のポロシャツを頭の上で振り回