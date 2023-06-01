京産大MF伊藤翼（21）が、来季からJ2徳島に加入することが8日までに明らかになった。きょう9日に正式発表される。C大阪U―18アカデミー出身で、攻撃的MFとボランチが可能。元々の高い守備力と豊富な運動量に加えて、大学進学後は技術や判断力、パスで局面を打開する力を身につけた。24年にU―20全日本大学選抜、25年と26年は関西大学選抜と着実に成長を遂げ、今年はJ1清水内定のDF小野成夢とともに“ダブルキャプテン”に就任