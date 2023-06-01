サッカー元日本代表MF本田圭佑（39）が9日、サッカーゲーム「eFootball」公式YouTubeチャンネルで公開のスペシャルインタビューに登場。日本代表MF久保建英（25）について「日本代表の結果を大きく左右する」と期待を語った。久保とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが出演する、株式会社コナミデジタルエンタテインメントのサッカーゲーム「eFootball」の新CM「Just Watching？」は9日夜から全国テレビ局やDAZNで順次放映開