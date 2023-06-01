J1清水が関西学生リーグ1部所属の京産大DF小野成夢（21）を獲得することが8日までに分かった。近日中にも正式発表される。愛媛U―18出身で、京産大では1年時から出場機会を得てきたセンターバック。両足から正確な配球を繰り出すビルドアップ能力に定評があり、空中戦や対人守備にも磨きをかけ、着実に力を伸ばしてきた。派手さこそないものの、堅実な守備で大学界でも高い評価を受けている。チームでは今季、J2徳島入りが内