内祝いを準備するとき、どこで商品を購入していますか？ 筆者はこれまでなんとなく内祝い専門のサイトやカタログを利用していました。もちろんそれらも便利で素敵ですが、選び方がついつい作業になってしまい、贈る相手のことを考えて選べていたのか自信がありません。今回は筆者の知人が贈った内祝いがとても素敵だと感じたので紹介します。 内祝い選び 出産からしばらく経って、内祝いの準備を始めました。 ちょう