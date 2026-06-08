私の知人であるA子から聞いた、胸がすくような大逆転の実話です。不妊治療に励むもなかなか結果が出ず、心身ともに傷ついていたA子。そんな彼女に対し、親戚一同が集まる葬儀の席で、酒に酔った義父が最低最悪な暴言を放ちました。しかしその瞬間、普段は温厚なA子の夫が立ち上がったのです。 不妊治療に悩む日々、親戚の葬儀での悲劇 私は結婚後、なかなか子供に恵まれず、精神的にも肉体的にも負担の大きい不妊治療を