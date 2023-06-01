ウズベキスタン戦後に事前キャンプ地ニューヨークを離脱王立オランダサッカー協会は現地時間6月8日、DFユリエン・ティンバー（アーセナル）がそけい部の負傷により北中米ワールドカップ（W杯）を欠場すると発表した。同日の国際親善試合・ウズベキスタン戦を前に決定された。現在24歳のティンバーはそけい部の負傷から十分に回復しておらず、医療スタッフとの協議の結果、医学的に適切な状態でのW杯参加は困難であると判断され