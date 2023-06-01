グローバルボーイズグループのJO1とINIから、サッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUE,JO1,INI（ジェイアイ ブルー、ジェイオーワン、アイエヌアイ）のシングル「景色」が、6月9日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週26.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。【動画】JI BLUE「景色」ミュージックビデオJI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルア