グローバルボーイズグループ・TREASUREの最新アルバム『NEW WAV』（ニューウェイブ）が、6月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、初週8.5万枚を売り上げ、1位に初登場。『LOVE PULSE』（2026年1月19日付）以来、通算5作目の1位を獲得した。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び本作は、「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」という強い意志を込めたHIPHOPアルバム。ステージで放つ