元巨人監督で“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんが亡くなり1年。6月6日に母校の千葉県佐倉高校が埼玉県熊谷高校と追悼試合を行いました。実は長嶋さんが高校時代に唯一ホームランを打ったのが熊本高校とのゲーム。試合前には33秒の黙とうに、スタンドには333人の観客が集まりました。試合は佐倉高校が1-6で敗れました。スタンドには73年前にホームランを打たれた当時の投手である福島郁夫さんも観戦。1学年下で現在89歳です。「73年